  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"يديعوت أحرونوت": قرار الكابنيت الإسرائيلي لا يعني التوجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل

الأحد 10 أغسطس 2025 01:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت أحرونوت": قرار الكابنيت الإسرائيلي لا يعني التوجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، يوم السبت، إن قرار الكابنيت بخصوص غزة لا يعني التوجه لاحتلال كامل القطاع.


وأضافت المسؤولون للصحيفة: "نحن نتحدث عن شهر أكتوبر القادم مع كل التحضيرات وهذا وقت طويل في الشرق الأوسط".

وأشاروا في تصريحاتهم إلى أن العملية العسكرية ودخول الدبابات رفقة عشرات الآلاف من الجنود لن تبدأ غدا في غزة.

وذكروا للصحيفة العبرية أنه "على كل الأحوال سيكون هناك تفاوض في النهاية، وأن الخطة التي أقرها الكابنيت صممت بحيث يمكن التوقف عند أي مرحلة وهناك محطات خروج إذا استؤنفت المفاوضات والتوقعات تشير بأنها ستُستأنف".

وصرح المسؤولون الإسرائيليون بأن الانطباع هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بمناورة للحفاظ على حكومته وكسب الوقت.

وفي وقت سابق، أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الكابينت الإسرائيلي ناقش  قرار احتلال كامل لقطاع غزة، حوالي 10 ساعات رغم اعتراض قوي من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان، آيال زمير، ورئيس جهاز الأمن القومي، تسحي هنغبي، ورئيس الموساد ديفيد "ديدي" برناع، الذين اعتبروا أن هناك عمليات أكثر ملاءمة من هذا الخيار.

ووفق المصدر ذاته، فقد حذر زامير وهنغبي من أن الاحتلال قد يعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر، معربين عن رفضهم لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي مضى بها قدما ضد رأي الأجهزة الأمنية.

ورغم الاعتراضات، قرر الكابينت الموافقة على خطة نتنياهو للسيطرة التدريجية على مدينة غزة، مع تقديم مساعدات إنسانية للسكان خارج مناطق القتال. القرار واجه انتقادات داخلية حادة، وتحذيرات من استمرار القتال لفترة طويلة وخسائر بشرية ومادية كبيرة.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

الجيش الاسرائيلي يستدعي فرقتين من الاحتياط بعد قرار الكابينت احتلال قطاع غزة كاملاً..

رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد ينضمان لمعارضي خطة احتلال غزة

صحيفة عبرية: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة

نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية بسبب تغطيتها المنحازة للحرب في غزة

حماس والمقاومة المسلحة بعد 7 أكتوبر – إلى أين؟ د.احمد يوسف

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

الأخبار الرئيسية

6897bfe04c59b712572e92a2

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

6897b9c942360465db331d12

"قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين

6897a46a4c59b7553f57c9a1

سموتريتش يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويتهمه بـ"الاستسلام وخيانة أهداف الحرب"

68978b974c59b7551207f3bd

قناة عبرية: ضغط واتصالات مكثفة على حماس وتل أبيب للعودة إلى طاولة المفاوضات

IMG_20250809_203448_605

احتجاجات إسرائيلية حاشدة وإغلاق مسالك "أيالون".. عائلات الأسرى تهاجم نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية