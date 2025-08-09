قناة عبرية: ضغط واتصالات مكثفة على حماس وتل أبيب للعودة إلى طاولة المفاوضات

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "كان" العبرية، مساء السبت، بوجود ضغوط واتصالات مكثفة على حركة حماس وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكرت "كان" أن الوسطاء الأمريكيين والعرب يضغطون على حماس وتل ابيب للعودة إلى طاولة المفاوضات حتى قبل بدء عملية السيطرة على قطاع غزة.

ووفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات، يعتقد الوسطاء أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق ومنع العملية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إسرائيل أوضحت للولايات المتحدة أنه حتى في حال بدء العملية، يمكن إيقافها مقابل التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق ذاته، التقى المبعوث المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في مدينة إيبيزا الإسبانية يوم السبت.

وذكرت تقارير إعلامية أن ويتكوف ورئيس الوزراء القطري ناقشا خطة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حماس.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله، "إن الاقتراح سيعرض في الأسبوعين المقبلين".

ومع ذلك يوضح مسؤول إسرائيلي رفيع: "حربنا مع حماس وليست مع الولايات المتحدة.. الفجوة شاسعة".

من جهته قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن أهمية هذا الأمر تكمن في أنه قد يؤدي تقديم مقترح جديد لحل دبلوماسي شامل ينهي الحرب إلى تأخير خطة إسرائيل لشن هجوم جديد لاحتلال مدينة غزة.

وفي السياق، صرح مصدر إسرائيلي بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لم تُعرقل ولازالات قائمة وأنه من الممكن تحقيقه رغم معارضة الوزراء.