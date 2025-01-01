  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 150 شخصا خلال احتجاج على حظر حركة فلسطين أكشن

السبت 09 أغسطس 2025 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 150 شخصا خلال احتجاج على حظر حركة فلسطين أكشن



لندن/سما/

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها اعتقلت أكثر من 150 شخصا اليوم السبت خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام البرلمان احتجاجا على قرار بريطانيا حظر حركة فلسطين أكشن.

وقالت الشرطة على موقع إكس إن قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبر عن دعمها للحركة في ساحة البرلمان.

وكان مجلس العموم البريطاني قرر في يوليو تموز حظر حركة فلسطين أكشن بموجب تشريع مناهض للإرهاب بعد أن اقتحم بعض أعضاء الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

وبموجب الحظر يعد الانتماء لهذه الحركة جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.

وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يسمح للناشطة هدى عموري المؤسسة المشاركة في حركة فلسطين أكشن بحق الطعن على قرار الحكومة البريطانية الخاص بحظر الحركة.

 

الأكثر قراءة اليوم

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

تسريبات تكشف خططا إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى دول إفريقية وعربية

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

الأخبار الرئيسية

20 شهيداً في قطاع غزة منذ الفجر

20250808154210afpp-afp_693j2wf.h-730x438

كاتب أمريكي: على قادة "إسرائيل" أن يقدروا تكلفة أفعالهم اللاأخلاقية المستمرة في غزة على مستقبل دولتهم

20250808154210afpp-afp_693j2wf.h-730x438

لوموند: تنديد دولي واسع بالمخطط الإسرائيلي في غزة.. لكن المواقف العربية ضعيفة مقارنة بالتداعيات المتوقعة

68972e0142360424190bcce8

وزير الخارجية التركي: سنفشل مع مصر أي سيناريوهات لتهجير الفلسطينيين

6896c86342360402e64066ad (1)

قرار "إسرائيل" احتلال غزة يشعل المخاوف .. ومسؤول مطلع: العملية ستكون تدريجية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية