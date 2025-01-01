الرئيس الإيراني: "لا أعتقد أن الصهاينة هاجمونا"

  1. الرئيسية
السبت 09 أغسطس 2025 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران/سما/

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاعتداءات التي تعرضت لها إيران لم تكن من "هجمات صهيونية"، بل كانت نتيجة مخططات الولايات المتحدة التي تسعى لدفع إيران نحو أهدافها الخاصة.


 وأوضح بزشكيان أن الأعداء اعتقدوا أن اغتيال القادة والعلماء والهجوم على قوات الأمن سيمهد الطريق للفوضى وإسكات الإعلام، إلا أن الصحفيين ووسائل الإعلام استمروا في نقل الحقائق بدقة وتأثير أكبر، مما أفشل هذه المخططات.

وأشار إلى أن قدرة إيران على الاستبدال السريع للقادة واستمرار النشاط العلمي ودعم الشعب والقوات المسلحة أجبرت الأعداء على التراجع، مما جاء نتيجة لتكاتف الشعب الإيراني وصموده الذي صنع نصرا عظيما.

وجدد بزشكيان دعوته لتعزيز الوحدة الإسلامية والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية، مؤكدا أهمية التصدي بحزم لأي نشاطات إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وكانت إسرائيل شنت في 13 يونيو 2025 غارات جوية مكثفة على عشرات الأهداف الإيرانية، مستهدفة المنشآت النووية والمواقع العسكرية والعلماء النوويين، فردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف داخل إسرائيل. استمرت المواجهات لمدة 12 يوما وكانت شديدة شملت ضربات جوية وصاروخية متبادلة، وأسفرت عن خسائر مادية وبشرية.

وفي 22 يونيو شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة والخاطفة على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية: منشأة فردو لتخصيب اليورانيوم، ومنشأة نطنز، ومركز أصفهان للتكنولوجيا النووية. وفي 24 يونيو، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب.

