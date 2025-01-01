  1. الرئيسية
وزراء خارجية 5 دول يدينون خطة "إسرائيل" للسيطرة على غزة

السبت 09 أغسطس 2025 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



لندن/سما/

 أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا اليوم الجمعة بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

وقال الوزراء في بيان مشترك “الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر. وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج اليوم مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

 (رويترز)

