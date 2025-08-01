  1. الرئيسية
"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

السبت 09 أغسطس 2025 01:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل



غزة/سما/

وجهت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" رسالة حادة لإسرائيل.

 

وقالت "سرايا القدس" في إشارة للجنود الإسرائيليين الأسرى، إن "حريتهم صفقة أو نعوش، قد تعود أو لا تعود".

ونشرت "السرايا" صورة كئيبة تصوّر شخصا جالسا في وسط مشهد مُقفر، مرفقا بساعة رقمية ونص، ويركز تكوين الصورة على شخص جالس ويبدو مرهقا.

وتهيمن على الصورة درجات داكنة معززة شعور الحزن والإلحاح، وتظهر عناصر بصرية كالنص والساعة الرقمية، مؤكدة على فكرة مرور الوقت.

والشخص الجالس في وسط الصورة هو نقطة التركيز، بينما تُصور الخلفية مشهدا مدمرا.

والشخصية الرئيسية في المنشور تشير لجندي إسرائيلي يجلس أرضا ملتفا في وضعية تعبر عن اليأس، مرتديا ملابس داكنة توحي وضعيته بضيق كبير.

كما أن الأسلوب الفني للصورة مع تمثيل رقمي وإضافة عناصر نصية، تشير إلى القتامة وتنذر بالسوء بالإضافة إلى الإضاءة المحدودة التي تعزز الشعور بالمأساة وهي الرسالة المراد إيصالها.

ويأتي هذا الإصدار عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات.

وردا على ذلك، شددت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن القرار حكم بالإعدام على المحتجزين الأحياء وحكم بالاختفاء على الأموات.

