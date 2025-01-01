نتنياهو: لن نحتل غزة بل سنحررها من حماس

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، بأن تل أبيب لا تعتزم احتلال قطاع غزة، بل تحريره من حركة "حماس".



وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": "ستكون غزة منزوعة السلاح، وستُنشأ إدارة مدنية سلمية، إدارة ليست السلطة الفلسطينية ولا حماس ولا أي منظمة إرهابية أخرى".

وأشار إلى أن هذا "سيساعد في تحرير رهائننا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير تحدث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس هاتفيا هذا المساء وأعرب عن خيبة أمله من قرار برلين فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف: "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، التي نفذت أبشع هجوم على الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب حماس بحظر الأسلحة على إسرائيل".

كما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي تكرار كلماته بأن "هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة، بل تحريرها من حماس وتمكين قيام حكومة سلمية فيها".

هذا وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن برلين ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل، وذلك ردا على خطة الأخيرة احتلال مدينة غزة.

وفي قرار يمثل تحولا جذريا في سياسات الحكومة الألمانية التي كانت من أبرز حلفاء إسرائيل الدوليين، قال ميرتس إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر "يزداد صعوبة".

وأضاف "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".