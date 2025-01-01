  1. الرئيسية
زعيم يهودي في ألمانيا ينتقد قرار برلين تعليق صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"

السبت 09 أغسطس 2025 01:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم يهودي في ألمانيا ينتقد قرار برلين تعليق صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"



برلين/سما/

انتقد رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا جوزيف شوستر قرار الحكومة الألمانية بتعليق صادرات المعدات العسكرية إلى إسرائيل


وأعتبر شوستر أن هذا التحول "يتناقض مع وعود التضامن" التي قدمها المستشار فريدريش ميرتس منذ توليه منصبه. 

وقال شوستر في بيان إن القرار يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات اليومية، بما في ذلك القصف الصاروخي، مضيفا أن "حرمان إسرائيل من أدوات الدفاع يعرض وجودها للخطر"، داعيا برلين إلى زيادة الضغط على حركة حماس بدلا من تقييد الدعم العسكري لتل أبيب.

وكان المستشار الألماني ميرتس قد أعلن في وقت سابق اليوم تعليق تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة من دولة تعد من أبرز حلفاء إسرائيل، وذلك على خلفية التوسع الإسرائيلي الأخير في العمليات العسكرية داخل مدينة غزة.

وأشار ميرتس إلى قلق الحكومة الألمانية من تأثير الهجوم على المدنيين، محذرا من أن استمرار الحملة قد يصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها في الحرب.

