فرحان حق: الأمم المتحدة تقف بحزم ضد أي تصعيد للحرب في غزة

السبت 09 أغسطس 2025 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرحان حق: الأمم المتحدة تقف بحزم ضد أي تصعيد للحرب في غزة



غزة/سما/

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق يوم الخميس، أن المنظمة الأممية تعارض بحزم توسيع نطاق الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.


وقال حق: "نقف بحزم ضد أي تصعيد للصراع. لقد كان الأمر بالفعل مدمرا للغاية"، مضيفا أن الصراع تسبب بالفعل في سقوط "أكثر من 60 ألف شخص" خلال ما يقرب من عامين من القتال.

وذكر المتحدث: "هناك احتمال لحدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءا إذا تفاقم الصراع".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي اجتمع فيه المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر الخميس لمناقشة المزيد من الخطوات في الحرب على غزة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه للاحتلال الكامل لغزة، رغم معارضة القادة العسكريين من أن يؤدي تصعيد القتال إلى تعريض حياة الرهائن المتبقين لدى حركة حماس للخطر.

