"حماس" ترد على نتنياهو بعد تصريحاته عن تسليم قطاع غزة لقوات غير إسرائيلية لم يحدد جنسياتها

السبت 09 أغسطس 2025 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أكدت حركة "حماس" يوم الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن احتلال قطاع غزة، هي استمرار لنهج الإبادة والتهجير وانقلاب على مسار المفاوضات.


وقالت الحركة في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "تعقيبا على تصريحات مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، لقناة “فوكس نيوز”، والتي أكّد فيها نيته احتلال قطاع غزة دون الاحتفاظ به، وتسليمه لقوات عربية لا تهدد الكيان المحتل"، نؤكد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على ما يلي:

 ما يخطط له مجرم الحرب نتنياهو هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير، عبر ارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

إن تصريحات نتنياهو تمثل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات، وتكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة، رغم اقترابنا من التوصل إلى اتفاق نهائي.

إن مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه يسعى للتخلص من أسراه، والتضحية بهم، خدمة لمصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرفة.

نؤكد أن غزة ستبقى عصية على الاحتلال، وعلى محاولات فرض الوصاية عليها، وأن توسيع العدوان على شعبنا الفلسطيني لن يكون نزهة، وسيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه النازي.

واختتمت الحركة بيناها قائلة: "ندعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض هذه التصريحات الخطيرة، والتحرك العاجل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من حقه في تقرير مصيره، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن تل أبيب تعتزم فرض سيطرة عسكرية على قطاع غزة بأكمله، وتسليمه لاحقا لقوات مسلحة "لم يحددها" ستتولى إدارته بشكل "سليم".

