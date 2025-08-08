  1. الرئيسية
"العين على سيناء".. تحذير مصري من تحالف إقليمي جديد ضد القاهرة

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة/سما/

قال البرلماني والإعلامي مصطفى بكري إن مصر تواجه تحديا ومواجهة مع تحالف جديد بين "إسرائيل وجماعة الإخوان"، بهدف الوصول إلى سيناء.

 

واعتبر بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء الخميس، أن "هناك تحالفا جديدا إسرائيليا إخوانيا، هدفه سيناء بالأساس"، ويسعى لتبرئة إسرائيل من الدم الفلسطيني وتحميل مصر المسؤولية عن جرائم العدو.

 

 

وأشار إلى أن "هناك بعض الأطراف تحاول إشعال فتنة عربية عربية"، وافتعال أزمات بين مصر وأشقائها من المغرب العربي بداعي دعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن "مصر تواجه تحديا كبيرا في الوقت الحالي وهي عمود الخيمة والقوة الداعمة للأمن القومي العربي"، وفق قوله.

وأكد أن الجيش المصري يقف على الحدود للتصدي لأي عدوان، مشيرا إلى تصريحات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم والتي حملت رسالة مفادها -وفق بكري-: "اطمئنوا فلدينا سلاح يحمي الأمن القومي المصري، وجيشنا يقف على الحدود وليس لديه سوى هدف واحد هوحماية الأمن القومي مهما كان الثمن".

واعتبر بكري أن ما فعتله جماعة الإخوان المسلمين من التظاهر أمام السفارات المصرية وتحميل القاهرة مسؤولية غلق معبر رفح، "كان بالاتفاق مع جهاز الموساد الإسرائيلي"، مضيفا أنهما "أعدا خطة روجا من خلالها أن معبر رفح مغلق من الجانب المصري".

وقال البرلماني المصري إن "السلام بات بعيد المنال"، موجها رسالة لإسرائيل قائلا: "لو بتفكروا تقربوا مننا، فالمصريون لحمهم مر"، وفق تعبيره.

وفي تصريحات له، اليوم الخميس، أكد محافظ شمال سيناء المصرية اللواء خالد مجاور، أن الرد المصري سيكون مفاجئا للعالم كله إذا فكر أي شخص بالاقتراب من الحدود المصرية.

وأشار مجاور خلال لقاء بالقرب من معبر رفح ردا على احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل إلى أن مصر ليست ضعيفة، مشيرا إلى أنه يعلم ما يقوله تماما حيث أنه خدم في الجيش المصري 41 عاما.

وأضاف مجاور: "أطمئن الشعب المصري وكل إقليم الشرق الأوسط، لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، من يقترب من الحدود المصرية لا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن ولكن بما هو غير معلن أيضا".

