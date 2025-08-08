  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير عبري صادم عن حكومة الشرع وحزب الله ومصير الأراضي السورية واللبنانية المحتلة

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير عبري صادم عن حكومة الشرع وحزب الله ومصير الأراضي السورية واللبنانية المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أكد تقرير لمركز ألما الإسرائيلي المختص بدراسة التحديات الأمنية في الحدود الشمالية لإسرائيل أنه في ضوء العقيدة الأمنية الجديدة لتل أبيب فإن الانسحاب من لبنان وسوريا أمر غير وارد.

وأضاف التقرير أن أي عملية دبلوماسية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل، مشيرا إلى أن "وجود الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع في جنوب لبنان، وتسعة مواقع على الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري طويل الأمد، تم اعتماده في مواجهة واقع لا يمكن حله دبلوماسيا، حيث أن كلا من حزب الله ونظام الشرع لا ينويان الوفاء بالشروط الإسرائيلية للانسحاب من الجبهتين الشماليتين".


في سوريا، النظام الجديد تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع يهدف لإعادة تأسيس سيادة الدولة المركزية على جميع أجزاء البلاد. في حين يتعارض هذا الهدف مباشرة مع المطالب الأمنية العليا لإسرائيل بإنشاء منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، والتي تشمل أراض جنوب دمشق.

وبالنسبة لجنوب لبنان فإن الجيش اللبناني لا يملك القدرة على نزع سلاح حزب الله بشكل جذري ومنهجي وحقيقي، حتى لو كانت لدى حكومة لبنان الجديدة النية للقيام بذلك.

هذا الاستنتاج يكتسب أهمية إضافية في ضوء العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل، التي تؤكد على هدف إزالة قدرات العدو كأولوية قصوى، وتستبعد نهج الاحتواء أو ضبط النفس أو شراء الهدوء بتجاهل بناء قوة العناصر الجهادية على حدود إسرائيل، كدرس مباشر من هجوم حماس في 7 أكتوبر، حسب تقرير "ألما".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

الأخبار الرئيسية

Screenshot-2025-08-08-at-9.51.39-AM-730x438

منصور يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال 24 ساعة

689607724c59b74f2252f1ba

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

689609084c59b75574227bf1

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث "إسرائيل" على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

6895eb2e423604280562aafc

الجيش الإسرائيلي: سنعمق التخطيط العملياتي لإعادة الأسرى وإسقاط "حماس"

6895e7914c59b74f1b5a4722

مسؤول إسرائيلي يزعم أن 51% من سكان غزة يريدون الهجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية