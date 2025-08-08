الجيش المصري يوجه رسالة لـ"الصامدين" في غزة (فيديو)

ونشر الجيش المصري فيديو اليوم الأربعاء، لعمليات الإنزال الجوي وتسلم عدد من الفلسطينيين للمساعدات، ووجه رسالة جاء فيها: "الشعب الفلسطيني الشقيق؛ صمودكم وتضحياتكم وسام فخر واعتزاز للعروبة بأكملها".

وقال المتحدث العسكري، إن 12 طائرة نقل عسكرية أقلعت على مدار الثلاث أيام الماضية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة.

وأشار إلى تزامن ذلك مع استمرار المساعي المصرية لتدفق الشاحنات المحملة بالمساعدات للقطاع برا، في إطار "دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الإنسانية الراهنة"

وفي كلمة أمس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحرب في قطاع غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حربًا للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية.

ووجه الرئيس السيسي- خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس فيتنام بقصر الاتحادية اليوم- نداء للرأي العام العالمي وليس للداخل المصري بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة منتقداً عجز المجتمع الدولي.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي 5 منافذ، منهم منفذ معبر رفح، والباقي يدار من خلال الجانب الإسرائيلي.

وأكد أنه خلال العشرين سنة الماضية تقريبا وهناك محاولات من مصر لعدم اشتعال الموقف في غزة وكان لدينا تقديرات بأن أي محاولة للاقتتال ستكون لها تأثيرات مدمرة على قطاع غزة.