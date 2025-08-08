"مراسل بلا صوت".. شاب فلسطيني أصم يوثق معاناة غزة بلغة الإشارة ويبثها للعالم

غزة/سما/

من قلب الدمار المستمر الذي يعيشه قطاع غزة برز الشاب الفلسطيني الأصم باسم الحبل (30 عاما) كمراسل من نوع مختلف، يوثق أهوال الحرب بلغة الإشارة.



ووجه باسم رسالته إلى فئة غالبا ما تنسى في الأزمات: الصم وضعاف السمع.

من بين الركام وتحت وابل القصف يصور باسم مقاطع فيديو تبرز حجم المعاناة الإنسانية من مجاعة الأطفال إلى مشاهد جمع الدقيق من الأرض، وينشرها عبر حسابه على إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 141 ألف شخص. ويؤكد باسم أنه يسعى من خلال عمله إلى إيصال صوت ذوي الاحتياجات الخاصة داخل غزة إلى العالم الخارجي.

يرافقه صديقه محمد مشتهى كمترجم ورفيق ويقول باسم عبره: "كنت أحلم بالعمل في الصحافة. أردت أن أوصل صوت من لا يسمع ولا يرى، أن أنقل معاناتنا للعالم لعل أحدا يستجيب".

وفي ظل استمرار الحرب وتجاوز عدد الضحايا 60 ألفا، تبرز مبادرة باسم كصرخة إنسانية تحاول كسر صمت العالم تجاه ما يحدث في غزة وتقديم رواية بعيون من لا يسمعون لكنهم يرون الألم بوضوح.