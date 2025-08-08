واشنطن/سما/

صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الجمعة، بأن واشنطن ليس لديها خطط للاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدا أنه لا يعرف ما معنى الاعتراف بدولة فلسطينية بالنظر إلى عدم وجود حكومة.



وقال فانس: "سنبحث (هو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي) قضايا الشرق الأوسط والوضع بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا: "بريطانيا بإمكانها اتخاذ قرارها الخاص بالاعتراف بدولة فلسطينية، ربما نختلف مع بريطانيا بشأن كيفية تحقيق الأهداف بالشرق الأوسط لكننا سنتحدث عن ذلك اليوم".

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: "ليس لدينا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية لا أعرف ما يعنيه الاعتراف حقا بدولة فلسطينية، بالنظر إلى عدم وجود حكومة وظيفية هناك".

وأشار فانس إلى أن "هدفنا واضح وهو ألا تتمكن حماس من مهاجمة الأبرياء، ونركز على حل الأزمة الإنسانية في غزة والوصول إلى وضع لا تستطيع فيه حماس تهديد إسرائيل".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني: "نحن قلقون للغاية من المعاناة الإنسانية التي نراها في غزة.. أنا قلق بشأن ما يحدث في غزة في هذا الوقت، وخاصة القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء [الإسرائيلي] أنا قلق للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن الكثير من الإسرائيليين قلقون أيضا بشأن تأثير (القرار) لا سيما على الرهائن، وسنتمكن من مناقشة هذه القضايا في الساعات المقبلة".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".