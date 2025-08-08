السفير الألماني في "إسرائيل" يشكك في جدوى العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة: "كيف ستحرر الرهائن؟"

القدس المحتلة/سما/

شكك السفير الألماني لدى إسرائيل ستيفان زايبرت، في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع العمليات العسكرية بقطاع غزة، متسائلا: "كيف يساهم ذلك في إطلاق سراح الرهائن لدى حماس؟".



ونشر زايبرت اليوم الجمعة، تغريدة على موقع "إكس" قال فيها: "يشرح المستشار الألماني سبب رفض بلادنا، حتى إشعار آخر، تصدير أسلحة إلى إسرائيل قد تستخدم في غزة".

وأضاف "أولوياتنا: إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية، وعدم وجود دور مستقبلي لحماس، ومن غير الواضح كيف سيساهم تكثيف العمليات العسكرية (الإسرائيلية) في تحقيق هذه الأولويات".



وكان المستشار الألماني فريدريك ميرتس أعلن أن بلاده لن توافق على نقل معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب في غزة.

وأعرب ميرتس عن قلقه الشديد حيال معاناة السكان في غزة، مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية.

وبينما أكد ميرتس أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس، التي لا يجب أن تلعب دورا في الحكومة المستقبلية في غزة، أكد بالمقابل أن ألمانيا علقت ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في قطاع غزة".

في خطوة اعتبرت تصعيدا خطيرا، صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.