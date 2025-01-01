الأردن: السيطرة العسكرية الكاملة على غزة تنسف الجهود الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار

عمان/سما/

دان الأردن الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) التي تستهدف "ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل".



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة: "رفض الأردن وإدانته الشديدة لهذه الخطة التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".

وأوضح أن "السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".

وأكد على "ضرورة امتثال إسرائيل، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان".

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر اليوم، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

وعلقت حركة حماس اليوم الجمعة على قرار الكابينيت الإسرائيلي احتلال غزة، معتبرة أنه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ومؤكدة أن بنيامين نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم.