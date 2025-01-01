  1. الرئيسية
هل ستواصل "إسرائيل" ضرب "حزب الله" إن جرد من سلاحه؟

الجمعة 08 أغسطس 2025 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستواصل "إسرائيل" ضرب "حزب الله" إن جرد من سلاحه؟



بيروت/سما/

أكد الرئيس السابق لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200"، حنان غيفن، أن إسرائيل ستواصل استهداف "حزب الله" اللبناني حتى وإن جرد من سلاحه.


وفي خضم النقاشات الدائرة داخل الحكومة اللبنانية بشأن مسألة نزع سلاح "حزب الله"، وفي ظل التصريحات التصعيدية الصادرة عن الحزب الرافض لأي خطوة في هذا الاتجاه، قال غيفن إن "حزب الله حتى لو فقد سلاحه، لا يزال يحتفظ بعدد كبير من المقاتلين القادرين على تنفيذ عمليات من شأنها تهديد أمن إسرائيل".


وأضاف أن "إسرائيل لن تتوقف عن ضرب الحزب في كل مكان، ليس فقط خلال العام المقبل، بل خلال السنوات القادمة أيضا"، محذرا من أنه "في حال واصل حزب الله رفضه تسليم سلاحه، فلن تتم إعادة إعمار جنوب لبنان".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في وقت سابق تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، في حين قال "حزب الله" إن قرار الحكومة في نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود".

وكشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الخميس بعد انتهاء جلسة الحكومة التي كانت مخصصة لبحث ملف "حصر السلاح بيد الدولة" أن مجلس الوزراء وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".

وقد وصف المبعوث الأمريكي توم باراك قرار الحكومة بأنه "تاريخي وجريء".

وخرج مساء الخميس في الضاحية الجنوبية لبيروت، مناصرون لـ"حزب الله" دعما له وتنديدا بقرار حكومة نواف سلام بسحب سلاح الحزب.

