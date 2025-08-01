  1. الرئيسية
من هو المسؤول المصري الذي توعد "إسرائيل" بمفاجأة حربية تذهل العالم؟

الجمعة 08 أغسطس 2025 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو المسؤول المصري الذي توعد "إسرائيل" بمفاجأة حربية تذهل العالم؟



القاهرة/سما/

أثارت تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور التي حذر فيها من أية محاولة للاقتراب من الحدود المصرية جدلا واسعا، حيث أكد موجها حديثه لإسرائيل أن الرد "سيذهل العالم".

 

 

 

جاءت تصريحات محافظة شمال سيناء اللواء خالد مجاور في مقطع فيديو متداول وهو يوجه حديثه لإسرائيل شدد فيه على أن "مصر جاهزة للحرب إن فرضت عليها"، قائلا بلهجة حاسمة: "أي شخص في العالم يفكر فقط أن يقترب من الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئا للعالم كله".

وأضاف أن حديثه ليس انفعاليا أو عاطفيا بل يستند إلى خبرة طويلة تمتد لأكثر من 4 عقود داخل صفوف القوات المسلحة، مشيرا إلى مناصبه السابقة كقائد للجيش الثاني الميداني ورئيس لهيئة الاستخبارات العسكرية المصرية. وقال: "أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط إنه يقرب على الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئا للعالم كله، الكلام ده مش عاطفي، أنا 41 سنة خدمة قوات مسلحة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية لمدة 3 سنوات ونصف".

من هو محافظ شمال سيناء؟

يعد اللواء خالد مجاور واحدا من أبرز القادة العسكريين الذين تدرجوا في مناصب حساسة داخل القوات المسلحة المصرية، قبل أن يعين محافظا لشمال سيناء، وهي المنطقة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.

خلال مسيرته العسكرية التي امتدت لأكثر من 41 عاما، شغل مجاور عدة مناصب قيادية، أبرزها:

  • الملحق العسكري المصري في واشنطن.
  • شغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.
  • تولى قيادة الجيش الثاني الميداني في مايو 2017.
  • عين نائبا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في سبتمبر 2018.
  • تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2018.
  • تولى منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في 2021.
  • تولى منصب مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية.
  • محافظ شمال سيناء من عام 2024 وحتى الآن. 

