الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم جلب الطعام

غزة / سما /

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، أن إسرائيل تواصل قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم في ظل إبادة مدعومة أمريكيًا.

وأوضحت، أن الأمم المتحدة حذرت منذ شهور من العواقب الكارثية للتجويع الإسرائيلي الممنهج في غزة.

وبينت، أن الفلسطينيين اليوم يتعرضون لإطلاق النار أثناء بحثهم عن الطعام وسط مجاعة خانقة.

وقالت الأونروا في بيانها: لا يمكن استمرار هذا الوضع، ويجب اتخاذ قرار سياسي فوري بفتح المعابر دون شروط."

وأضافت: "الأمم المتحدة وشركاؤها يجب أن يُسمح لهم بالقيام بعملهم الإنساني دون عوائق."