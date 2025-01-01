  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم جلب الطعام

الخميس 07 أغسطس 2025 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم جلب الطعام



غزة / سما /

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، أن إسرائيل تواصل قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم في ظل إبادة مدعومة أمريكيًا.

وأوضحت، أن الأمم المتحدة حذرت منذ شهور من العواقب الكارثية للتجويع الإسرائيلي الممنهج في غزة.

وبينت، أن الفلسطينيين اليوم يتعرضون لإطلاق النار أثناء بحثهم عن الطعام وسط مجاعة خانقة.

وقالت الأونروا في بيانها: لا يمكن استمرار هذا الوضع، ويجب اتخاذ قرار سياسي فوري بفتح المعابر دون شروط."

وأضافت: "الأمم المتحدة وشركاؤها يجب أن يُسمح لهم بالقيام بعملهم الإنساني دون عوائق."

#الأونروا #المساعدات

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يكشف عن كلفة سنوية باهظة لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة

علاء مبارك يشعل جدلا بسبب رأيه حول هجوم 7 أكتوبر

لبيد بعد لقاء أمني مع نتنياهو: إعادة احتلال غزة فكرة سيئة للغاية

استشهاد الكابتن سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق

“هآرتس”: نتنياهو يغرق بوحل غزة ويسير عكس التيار كالمقامر

ذي هيل: "إسرائيل" تدمر سمعتها بإصرارها على تدمير حماس كليا

"يديعوت أحرنوت" تكشف تفاصيل جديدة حول السفير الإسرائيلي في الإمارات

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية : الوسطاء يتهمون إسرائيل بإفشال صفقة غزة في اللحظات الأخيرة

هوكابي: أميركا تدعم «قرارات إسرائيل الصعبة» بشأن احتلال قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى وتصاعد اعدام المجوعين في شمال وجنوب قطاع غزة ..

68934eb442360456fe07bccb

خبير إسرائيلي يكشف عن كلفة سنوية باهظة لسيطرة إسرائيل على قطاع غزة

3-22-730x438 (1)

مليون مكالمة في الساعة..الكشف عن تعاون “مايكروسوفت” مع الاستخبارات الإسرائيلية لمراقبة سكان الضفة وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية