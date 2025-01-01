الملك محمد السادس يعطي تعليماته لإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة للشعب الفلسطيني

الرباط/سما/

أعطى الملك محمد السادس، ملك المغرب، رئيس لجنة القدس، تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني، وخاصة قطاع غزة.

وتتكون هذه المساعدة، التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا من أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى.

وسيتم إرسال هذه المساعدة عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.

وتندرج هذه المبادرة الإنسانية في إطار التضامن الملموس والمتواصل الذي يميز المملكة المغربية، وكذا الالتزام الراسخ للملك محمد السادس، تجاه قضية فلسطين وشعبها.