عشرات الشهداء والجرحى وتصاعد اعدام المجوعين في شمال وجنوب قطاع غزة ..

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٤ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧١ شهيدا منذ فجر الاربعاء في مختلف مناطق القطاع بينهم ٣٨ من منتظري المساعدات.

وسجلت مشافي القطاع وفاة ٥ مواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلتان.

وارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى ١٩٣ شهيدا بينهم ٩٦ طفلا.

واستشهدت الطفلة ألما جهاد ناصر من بيت حانون شمال قطاع غزة؛ جراء التجويع وسوء التغذية، مع استمرار حصار الاحتلال وعدوانه.

وسط قطاع غزة

وارتقى اربعة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدق شقة سكنية في برج الصالحي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة هم:أنس عبد الرحمن الجمل وزوجته وابنتيه: شام وحور أنس الجمل.

وارتقى خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين لعائلة ابو رجيلة في موقع التل جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

ومن بين الشهداء محمود ابو رجيلة وزوجته وثلاث من أبناءه .

واستشهد خمسة مواطنين وإصابات من منتظري المساعدات قرب كسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة والشهداء هم : عمر محسن عبدالله خطاب ، فؤاد منصور سلمان اللوح (٧٢ عاما) ، تامر باسم محمود أبو ظاهر ، بشير جلال عبدالله أبو غزال وشهيد مجهول.

واصيب عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال أرضًا زراعية، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

واستشهد المواطن أحمد ربحي أبو سحلول وزوجته وأطفاله، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلهم في حارة "القطاطوة" بالمعسكر الغربي غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وارتقت شهيدتان في استهداف خيمة بالقرب من صالة دريم وهما الطفلة اميرة يوسف منصور ٦ سنوات ووالدتها تهاني هاني ابو غالي ٣٢ سنة.

واشارت مصادر طبية إلى استشهاد ٤٥ مواطنا من خان يونس خلال ٢٤ ساعة اغلبهم من مناصري المساعدات.

غزة والشمال

وانتشلت فرق الإسعاف والطوارئ ثلاث شهداء إثر استهداف شقه آل زقوت في منطقة أبو اسكندر في الشيخ رضوان في غزة.

ووصل ثلاثة شهداء بينهم طفل وعدد من الاصابات لمجمع الشفاء الطبي بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة الحديدي في مخيم الشاطئ وهم يوسف الحديدي ونجله ماجد وإيمان الحديدي

واستشهد المواطن أحمد هشام الترك في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة.

ومساء الاربعاء انتشل مسعفون جثامين اربعة شهداء من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وبلغت حصيلة عدة غارات على حي الزيتون ثلاثة عشر شهيدا وعدد كبير من الإصابات.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا واصيب ٨٤ من طالبي المساعدات شمال قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٣٨ مواطن بينهم ثلاثة شهداء انتشال و ٧٧١ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١١٥٨ شهيدًا و ١٥١٤٤٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٦٥٤ شهيدًا ٣٩٤٠١ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٨٧ شهيدا و ٥٧٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٦٥٥ شهيدًا وأكثر من ١١٨٠٠ إصابة.