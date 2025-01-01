الصحّة العالميّة: 14 ألفا و800 مريض في غزّة بحاجة ماسّة إلى رعاية طبيّة

غزة/سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 14 ألفا و800 مريض في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة، داعيا إلى تسريع عمليات الإجلاء الطبي.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أفاد غيبريسوس، بأن منظمة الصحة العالمية، دعمت الإجلاء الطبي لـ15 طفلا في حالة حرجة، رفقة 42 من أقاربهم، من غزة إلى الأردن، صباح الأربعاء.



وأضاف: "لا يزال أكثر من 14 ألفا و800 مريض في غزة، بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة".

وحثّ "المزيد من الدول على اتخاذ إجراءات لاستقبال المرضى، وتسريع عمليات الإجلاء الطبي بكل السبل الممكنة".

وعبّر غيبريسوس، عن امتنانه للحكومة الأردنية والعاملين في مجال الرعاية الصحية هناك على الدعم الطبي الذي يقدمونه، وبخاصة للمرضى الأطفال في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، 61 ألفا و158 شهيدا، و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.