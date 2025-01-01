مستوطنون يعتدون على قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة وعمّان تطالب بتدخل إسرائيلي عاجل

عمان/سما/

أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تعرض قافلة مساعدات إنسانية أردنية كانت متجهة إلى غزة لاعتداءات عديدة أوقفتها عن إكمال مسيرتها لفترات زمنية مختلفة.



وقال المومني إن القافلة كانت تضم 30 شاحنة عبرت الحدود الأردنية باتجاه قطاع غزة على الحدود مع زيكيم.

وذكر أنه لحق ضرر مادي بـ4 شاحنات بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة "إذ تحطمت واجهات زجاجية أمامية وأضرار أخرى".

وأشار إلى أن الأردن يرى أن هنالك تساهلا في التعامل مع المستوطنين الذين يعترضون طريق الشاحنات ويهددون سلامة السائقين.

وجدد رفض المملكة "للاعتداءات المستمرة" على قوافل المساعدات الإغاثية والتي كان آخرها اليوم الأربعاء.

وأوضح أن هذا الاعتداء هو الثاني خلال الأسبوع الحالي بعد تعرض قافلة الأحد الماضي إلى الاعتداء أيضا، ما اضطر عودة شاحنتين إلى الأردن.

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن هذا الأمر "يستدعي تدخلا إسرائيليا جديا وعدم التساهل مع من يعيق هذه القوافل الإغاثية التي تشكل خرقا للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة".

وقال إن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات "تصطدم بعراقيل كبيرة تتمثل بتقديم طلب إلكتروني وبتفتيش مفتوح المدة على المعابر وفرض جمارك مستحدثة، وحصر عملية التفتيش بوقت الدوام".

وأضاف أن الأردن يقوم بإنزالات جوية بالتعاون مع عدد من الدول العربية والغربية، مشيرا إلى أنها ليست كافية ولا بديلا ولا يمكن أن تكون بديلا عن القوافل البرية.

وأوضح أن المسافة الزمنية التي تحتاجها القوافل من العاصمة عمان للوصول إلى قطاع غزة، قد تمتد إلى نحو ساعتين فقط، لكن بسبب القيود وخلق المعيقات فإن الرحلة الواحدة تمتد حاليا إلى نحو 36 ساعة حتى تصل مبتغاها.