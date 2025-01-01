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"غصب عني معلش".. ذبح طفل داخل "سوبر ماركت" في مصر

الأربعاء 06 أغسطس 2025 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غصب عني معلش".. ذبح طفل داخل "سوبر ماركت" في مصر



القاهرة/سما/

شهدت منطقة المهندسين في مصر واقعة مأساوية حيث أقدم مواطن على ذبح طفل داخل "سوبر ماركت".

 
 

 

وقررت النيابة تحريز كافة كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت مسرح الجريمة وفي محيطه لتفريغها والوقوف على ملابسات الجريمة والدافع لارتكابها من المتهم.

وقال عدد من شهود العيان إن المتهم نحر صغير المهندسين داخل سوبر ماركت وفر هاربا بعد تسديد عدة طعنات له بالرقبة.

وذكر الأهالي أنهم عقب مطاردتهم للمتهم والإمساك به ظل يردد كلمتين فقط قائلا: "غصب عني معلش".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد آخر لحظات في حياة صغير المهندسين قبل نحر شاب له داخل سوبر ماركت، وظهر الصغير المجني عليه يقفز ويلعب خارج المحل قبل لحظات من وقوع الجريمة.

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