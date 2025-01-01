كاتس يرد على اتهامات يائير نتنياهو ويؤكد دعمه لرئيس الأركان وأهداف الحرب

القدس المحتلة/سما/

رد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على اتهامات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، الذي قال إن كاتس أصر على تعيين رئيس الأركان الحالي للجيش الإسرائيلي إيال زامير.



وأكد كاتس في منشور على منصة "إكس" دعمه الكامل للجيش الإسرائيلي ولأداء رئيس الأركان المهني في التعامل مع القضايا السياسية المتعلقة بقطاع غزة، موضحا أن "من حق وواجب رئيس الأركان التعبير عن موقفه في المنتديات المناسبة، وبعد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات، فإن الجيش الإسرائيلي سينفذها بحزم ومهنية كما فعل حتى الآن في جميع الساحات، حتى تحقيق أهداف الحرب".



وأضاف كاتس أنه هو من أوصى بتعيين إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، وأن رئيس الوزراء والحكومة وافقا على توصيته، مشيرا إلى أنه اختاره "لأنه الأنسب لقيادة الجيش في هذه المرحلة الحرجة، نظرًا لرؤيته الاستراتيجية وقدراته وخبرته الواسعة".

وفي استعراض لإنجازات الجيش تحت قيادة زامير، قال كاتس إن الجيش، بقيادة قادته وجنوده وبتوجيه من المستوى السياسي، ينفذ عمليات هجومية قوية في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة وساحات أخرى، كما قاد "ضربة غير مسبوقة وناجحة ضد إيران".

وأضاف أن عملية "عربات جدعون" حققت "إنجازات كبيرة ضد حماس في غزة، إذ تم الاستيلاء على مناطق كاملة وتطهيرها من الإرهابيين وتدمير البنى التحتية للإرهاب تحت الأرض وفوقها بشكل كامل لأول مرة".

وأشار كاتس إلى أن رفض حركة حماس إطلاق سراح الرهائن يتطلب اتخاذ قرارات جديدة لتحقيق أهداف الحرب، مؤكدا أن "القضاء على حماس وتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وضمان سلامة المجتمعات الإسرائيلية، الآن وإلى الأبد، هي الأولويات".

واختتم كاتس تصريحه بالقول: "بصفتي وزير الدفاع المسؤول عن الإشراف على الجيش الإسرائيلي، فإن من واجبي ضمان تنفيذ القرارات، وهذا ما سيحدث".