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"يديعوت أحرنوت" تكشف تفاصيل جديدة حول السفير الإسرائيلي في الإمارات

الأربعاء 06 أغسطس 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت أحرنوت" تكشف تفاصيل جديدة حول السفير الإسرائيلي في الإمارات



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه رغم أن تقارير أكدت طلب الإمارات بمغادرة السفير الإسرائيلي يوسي شيلي البلاد إلا أنه ما يزال في أبوظبي.


وذكرت الصحيفة أن التقارير عن مغادرة السفير الإسرائيلي لأبو ظبي كانت "تضليلا"، بينما تمت فعلا مغادرة بقية البعثة الإسرائيلية للإمارات وأفراد عائلاتهم بسبب "إنذار أمني ساخن"، لكن السفير شلي بقي في الإمارات، كما ذكرت "يديعوت أحرنوت".

وكانت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "واللا"، قد ذكرت أن السلطات الإماراتية طلبت استبدال شلي بسبب "سلوك غير لائق" واعتبارات شخصية، ما تسبب في توتر دبلوماسي غير مسبوق بين الجانبين.

وتزامن ذلك مع إجلاء طواقم السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية في دبي مؤقتا الأسبوع الماضي إثر إنذار أمني يتعلق بتهديدات محتملة ضد إسرائيليين في الإمارات.

وبحسب التقارير، أثارت الأزمة مخاوف من تأثيرها على العلاقات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها السنوية 7 مليارات دولار، وسط اتهامات لشلي بالانخراط في أنشطة وتصرفات اعتبرتها أبوظبي مخالفة للأعراف الدبلوماسية.

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