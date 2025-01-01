“داخلية غزة”: إسقاط المساعدات يوقع قتلى ويدمر خياما ويعزز الفوضى

غزة/سما/

قالت وزارة الداخلية في غزة، الأربعاء، إن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتدمير خيام وممتلكات نازحين.

واتهمت داخلية غزة، إسرائيل باستغلالها كأداة لتعزيز الفوضى ضمن سياسة “هندسة التجويع” في إطار الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بالقطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن “الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات ضمن سياسة هندسة التجويع، وتعزيز حالة الفوضى والبلطجة، وانتشار مجموعات اللصوص وقطاع الطرق”.

وأضاف البيان أن “الإسقاط الجوي يتسبب بإصابات وسقوط ضحايا من المواطنين خلال التدافع، فيما تسقط كميات من المساعدات بشكل مباشر على المنازل وخيام النازحين، ما أدى لمقتل عدد من (الفلسطينيين) بينهم نساء وأطفال، كان آخرهم اليوم (الأربعاء) في شمال قطاع غزة”، دون مزيد من التفاصيل.