لبيد بعد لقاء أمني مع نتنياهو: إعادة احتلال غزة فكرة سيئة للغاية

القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأربعاء، إن خطة إعادة احتلال قطاع غزة “فكرة سيئة للغاية” وإنها ستكلف إسرائيل ثمنا باهظا.

وأفادت “القناة 13” العبرية بأن تصريحات لبيد جاءت بعد لقاء استمر أربعين دقيقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور السكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان غوفمان.

وقال لبيد في ختام اللقاء: “أخبرت نتنياهو أن احتلال القطاع فكرة سيئة ولن نُقدم على مثل هذه الخطوة إلا إذا كانت أغلبية الشعب تدعمكم، شعب إسرائيل غير مهتم بهذه الحرب”.

وأضاف: “سندفع ثمنا باهظا جدا سواء من الأرواح أو من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين (حال تنفيذ الخطة)”، وفق القناة.

ووفق وسائل إعلام عبرية تتصاعد خلافات في إسرائيل بخصوص خطة إعادة احتلال قطاع غزة التي يدفع نتنياهو باتجاه تنفيذها بما يشمل المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.

في المقابل، يطرح رئيس الأركان إيال زامير “خطة تطويق” تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة “حماس” لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو “أفخاخ استراتيجية”.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” غدا الخميس، لمناقشة خطة يعارضها زامير، لاحتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ومرارا، أعلنت “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة خلفت 61 ألفا و158 شهيدا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.