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شاهد.. وحدة العناية المركزة في مستشفى المواصي: من الفكرة إلى الإنجاز بأيدي الهلال الأحمر الفلسطيني

الأربعاء 06 أغسطس 2025 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. وحدة العناية المركزة في مستشفى المواصي: من الفكرة إلى الإنجاز بأيدي الهلال الأحمر الفلسطيني



غزة/سما/

 توثّق عدسة الهلال الأحمر الفلسطيني مراحل إنشاء وحدة العناية المركزة داخل مستشفى المواصي الميداني غرب خان يونس، والتي تم إنجازها بالكامل بأيدي طواقم الهلال، من الفكرة إلى التنفيذ، رغم شح الموارد وظروف الحصار الخانقة.

وجاء تنفيذ المشروع بتوجيهات من رئيس الجمعية الدكتور يونس الخطيب، في استجابة عاجلة للاحتياجات الطبية المتزايدة في المنطقة، حيث باتت الوحدة تضم 6 أسرّة عناية (4 أسرّة عناية فائقة مزوّدة بأجهزة تنفس صناعي، و2 للعناية المتوسطة)، لخدمة آلاف النازحين والجرحى.

وفي الفيديو، يقول المهندس مجدي درويش، مدير الشؤون المالية والإدارية والمشرف على تنفيذ القسم: "استطعنا بأيدي طواقم الهلال فقط تصميم وبناء وحدة متكاملة رغم غياب المعدات والدعم الخارجي، لأن حياة الناس لا تحتمل الانتظار."

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