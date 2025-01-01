الصحة : 138 شهيدا خلال أربع وعشرين ساعة في غزة

غزة /سما/

وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 138 شهيدًا (منهم 3 شهيدًا جرى انتشالهم) و 771 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,158 شهيدًا 151,442 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,654 شهيدًا و 39,401 إصابة.

ضمن شهداء لقمة العيش:

بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 87 شهيدًا و 570 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,655 شهيدًا وأكثر من 11,800 إصابة.

سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.