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الكشف عن أسماء 20 شهيداً جراء المجزرة المروعة بـ "كوسوفيم" وسط القطاع

الأربعاء 06 أغسطس 2025 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن أسماء 20 شهيداً جراء المجزرة المروعة بـ "كوسوفيم" وسط القطاع



غزة /سما/

كشفت مصادر طبية عن اسماء  شهداء مجزرة كوسوفيم وسط القطاع والتي أدت الي مقتل 20 مواطناً وعشرات الإصابات 

1. محمد عبد الرحمن زيدان الحواجري – 31 – دير البلح

2. سعد محمد عبد العزيز أبو الروس – 24 – المغازي

3. وليد حماد حمدان أبو حجاج – 40 – القرارة

4. أحمد عيد حلمي السوسي – 38 – غزة

5. أحمد رائد جمال أبو سلامة – 18 – دير البلح

6. محمد خميس عبد القادر العدسي – 36 – دير البلح

7. رمضان يوسف سليمان أبو غولة – 28 – المغازي

8. حسن يوسف محمد عياش – 40

9. يوسف محمود محمد الحيلة – 45

10. محمد نبهان صالح مصلح – 43 – المغازي

11. عادل محمد عبد السلام الداعور – 58

12. أحمد محمود محمد أبو عمرة – 50

13. جواد محمد إبراهيم شلط – 42

14. محمد إبراهيم أحمد محمود (أبو معتق) – 35 – القرية البدوية/الزوايدة

15. حمدي نضال حمدي العجلة – 17

16. جهاد محمد جدوع أبو عواد – 43

17. جواد حمد شلط – 23 – النصيرات

18. أحمد عبد السوسي – 35 – غزة

19. محمد خميس البحيصي – 36 – دير البلح

20. محمد نبيل أبو مغصيب – 28 – دير البلح 

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