الكشف عن أسماء 20 شهيداً جراء المجزرة المروعة بـ "كوسوفيم" وسط القطاع

كشفت مصادر طبية عن اسماء شهداء مجزرة كوسوفيم وسط القطاع والتي أدت الي مقتل 20 مواطناً وعشرات الإصابات
1. محمد عبد الرحمن زيدان الحواجري – 31 – دير البلح
2. سعد محمد عبد العزيز أبو الروس – 24 – المغازي
3. وليد حماد حمدان أبو حجاج – 40 – القرارة
4. أحمد عيد حلمي السوسي – 38 – غزة
5. أحمد رائد جمال أبو سلامة – 18 – دير البلح
6. محمد خميس عبد القادر العدسي – 36 – دير البلح
7. رمضان يوسف سليمان أبو غولة – 28 – المغازي
8. حسن يوسف محمد عياش – 40
9. يوسف محمود محمد الحيلة – 45
10. محمد نبهان صالح مصلح – 43 – المغازي
11. عادل محمد عبد السلام الداعور – 58
12. أحمد محمود محمد أبو عمرة – 50
13. جواد محمد إبراهيم شلط – 42
14. محمد إبراهيم أحمد محمود (أبو معتق) – 35 – القرية البدوية/الزوايدة
15. حمدي نضال حمدي العجلة – 17
16. جهاد محمد جدوع أبو عواد – 43
17. جواد حمد شلط – 23 – النصيرات
18. أحمد عبد السوسي – 35 – غزة
19. محمد خميس البحيصي – 36 – دير البلح
20. محمد نبيل أبو مغصيب – 28 – دير البلح