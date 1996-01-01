فتح" تنعى القائد والمناضل اللواء خيري أبو الحاج

بيروت /سما/

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في لبنان إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، فقيدها القائد والمناضل الكبير الشهيد اللواء خليل محمود عبد الله أبو حمدان "خيري أبو الحاج".

وقالت "فتح" في بيان، إن الشهيد خيري أبو الحاج كان أحد أبرز القادة العسكريين في الحركة، وأفنى حياته مناضلًا في صفوف الثورة الفلسطينية ومدافعًا عن حقوق شعبنا وقضيتنا الوطنية، حتى لقي ربَّه راضيًا مرضيًا بعد مسيرة نضالية حافلة بالعطاء والتضحيات.

وأضافت: "رحم الله الشهيد القائد، الذي نذر حياته في سبيل الله والوطن والثورة، وستظل حركة فتح وفيةً لعهد الشهداء، متمسكةً بالثوابت الوطنية التي ضحّوا من أجلها، حتى تحقيق حلم شعبنا بالعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وُلد الشهيد خيري أبو الحاج في بلدة إجزم قضاء حيفا، وهُجّر مع عائلته إلى العراق بعد النكبة، والتحق بصفوف حركة فتح عام 1967 في معسكر الهامة بسوريا. وفي عام 1968 خضع لدورة عسكرية في الكلية الحربية بالجزائر، وفي العام التالي انتقل إلى الأردن.

وفي عام 1972 خضع لدورة أركان عسكرية في روسيا، وشارك في الدفاع عن الثورة الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. لاحقًا انتقل إلى اليمن ضمن قوات الثورة الفلسطينية. وفي عام 1985 اعتُقل في السجون السورية لمدة ست سنوات متواصلة. وفي عام 1996 تولّى مهام قائد منطقة بيروت.