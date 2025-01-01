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الأمم المتحدة: التقارير عن خطط إسرائيل لاحتلال غزة بصورة كاملة "مقلقة للغاية"

الأربعاء 06 أغسطس 2025 07:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: التقارير عن خطط إسرائيل لاحتلال غزة بصورة كاملة "مقلقة للغاية"



القدس المحتلة/سما/

وصفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن قرار محتمل لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة بأكمله بأنها "مثيرة للقلق الشديد" إذا كانت صحيحة.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة والمحتجزين إن مثل هذه الخطوة "من شأنها أن تؤدي إلى عواقب كارثية.. وقد تزيد من تعريض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر".

وأضاف أن "القانون الدولي واضح في هذا الصدد، فغزة هي ويجب أن تظل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

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