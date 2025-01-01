"الضفة الغربية حق لإسرائيل".. مجلس النواب الأمريكي يستشهد بـ"الكتاب المقدس"

القدس المحتلة/سما/

أطلق رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون تصريحا خطيرا بخصوص إسرائيل والضفة الغربية لنهر الأردن.

وقال جونسون، وفقا لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية "تايمز أوف إسرائيل"، إن الولايات المتحدة تعترف بالحق التاريخي لإسرائيل في السيادة على الضفة الغربية لنهر الأردن، مضيفا: "تعلمنا الكتب المقدسة أن جبال يهودا والسامرة وعدت بها الشعب اليهودي، وهي ملك لهم بحق. لكن الكثيرين حول العالم يرون الأمر بشكل مختلف.. هذه الأرض لها أهمية كبيرة لإيماننا ولنا نحن. نحن نقف معكم تماما"،

وفي يوليو، أفاد الموقع الإسرائيلي "واينت" أن الكنيست الإسرائيلي أقر اقتراحا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لنهر الأردن ومنطقة الأغوار.