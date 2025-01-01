قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية

القاهرة/سما/

أكدت "هيئة قناة السويس" تعاملها مع كافة الدول على قدم المساواة وأن القناة غير مسيّسة وذلك في ردها على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرور السفن الأمريكية في القناة بالمجان.

قال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع: "إن الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ، والقناة غير مسيّسة".

وبشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية في القناة، بناء على طلب الرئيس ترامب، أوضح ربيع أن "مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، والتي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها".

وأضاف الفريق ربيع أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر".

وأوضح أن "الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15 % ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصادي".

واختتم قائلا: "قد يتم تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقا للظروف، لكن لا خطط حاليا لتقديم تخفيضات إضافية".

وفي أبريل الماضي، أعلن ترامب في اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه يسعى لضمان المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس. وسبق ذلك دعوة ترامب إلى مرور مجاني للسفن الأمريكية عبر قناتي بنما والسويس.