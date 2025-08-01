نيويورك: الشرطة تعتقل 40 يهوديا تظاهروا أمام فندق ترامب ضد تجويع الفلسطينيين (صور وفيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من 40 شخصا أثناء فض مظاهرة نظمها مئات اليهود أمام “فندق ترامب” المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمدينة نيويورك، احتجاجًا على دعمه للتجويع الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية احتج مئات اليهود مساء الاثنين ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية فيها، بدعوة من منظمة IfNotNow اليهودية الأمريكية المؤيدة للسلام.

وتجمع المتظاهرون أمام “فندق ترامب” في مدينة نيويورك، حاملين لافتات كتب عليها: “أوقفوا التطهير العرقي” و”لا تدعوا شعب غزة يتضور جوعًا”، ورددوا هتافات من قبيل “ترامب: اليهود يقولون كفى”.

وطالب المتظاهرون بوقف الانتهاكات الإنسانية في غزة، كما طالبوا إدارة ترامب بممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة، موريا كابلان، خلال المظاهرة: “حصار إسرائيل على غزة هو سياسة تطهير عرقي من خلال التجويع الجماعي القسري، يجب على الحكومة الأمريكية أن تستخدم نفوذها لإنهاء هذه الوحشية”.

وتدخلت الشرطة الأمريكية لفض المظاهرة واعتقلت أكثر من 40 شخصا من المحتجين المشاركين فيها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، وتجوّع الفلسطينيين، فيما شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصولها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.