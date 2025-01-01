مدير مجمع الشفاء: المجاعة تفتك بأطفال غزة والعالم مطالب برؤية الحقيقة

غزة / سما /

أطلق مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء، نداء إنسانيا عاجلا، محذرا من تفاقم الكارثة الغذائية في القطاع، في ظل الحصار المتواصل وشحّ المساعدات.

وقال أبو سلمية في تصريح مؤثر، إن "أطفال وشيوخ غزة نحلت أجسادهم حتى باتت الهياكل العظمية مرئية، ونُسجل يوميًا وفيات ناتجة عن المجاعة وسوء التغذية".

ودعا المجتمع الدولي وممثلي المؤسسات الإنسانية إلى زيارة المستشفيات والخيام وبيوت السكان، التي أصبحت خالية حتى من كسرة خبز، على حد تعبيره، مؤكدا أن "الواقع يفوق الوصف، وأن الحاجة ملحة لتدخل عاجل قبل فوات الأوان".