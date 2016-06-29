انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ان الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل انخفاضاً حاداً مقداره 9.41% خلال شهر حزيران 2025 مقارنة بشهر أيار.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 11.38% خلال شهر حزيران 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر حزيران 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الاخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في نشاط صناعة منتجات التبغ.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 10.96% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 4.51% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 6.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وبسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر حزيران 2025.