رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد عشرات المواطنين وإصابة اخرين بسلسلة غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، واستشهاد شاب في قباطية غرب جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

شهيد في قباطية وعمليات هدم وإخطارات واسعة بالضفة

الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس وزراء أستراليا

رئيس آيرلندا يدعو غوتيريش إلى تفعيل البند السابع ضد إسرائيل

دماء في وادي التفاح...

النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في غزة

تصعيد احتلالي بحق عرب المليحات والدواهيك.. هدم منازل وتسميم مواش ومنع عودة المواطنين

"الصحة": 6000 وحدة دم وصلت إلى قطاع غزة من الضفة

وزير أردني: مستوطنون يتعرضون لشاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة

رحلت مزيونة وظل قلبها أسيرا

الإعلام الرسمي ينعى الشهيد إسماعيل المبحوح الموظف في صوت فلسطين

"الأيام":

إسرائيل: قرار باجتياح بري كامل لقطاع غزة بضوء أخضر من ترامب

" الأونروا": 20 ألف طفل يعانون سوء التغذية والأمراض في قطاع غزة

الضفة: شهيد وإصابتان في بلدة قباطية والاحتلال يشن حملة هدم وتجريف وإخطار

القدس: 17 عائلة تواجه خطر فقدان منازلها بحي الصوانة

واشنطن تربط دفع 1.9 مليار دولار لولاياتها بموقفها من مقاطعة إسرائيل

أميركا: نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية

الرئيس يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء أستراليا

"القدس":

عشرات الشهداء والمصابين بسلسلة غارات على مختلف أنحاء القطاع

مصائد المساعدات تحصد المزيد من الأرواح

نتنياهو يقرر احتلال القطاع

3 وفيات بمتلازمة "غيلان" "باريه" بغزة وتحذيرات من تزايد الشلل

إعدام الشاب يوسف العامر في قباطية

ترامب يدفع بغواصتين نوويتين قرب روسيا

رئيس إيرلندا يدعو غوتيريش لتفعيل البند السابع ضد إسرائيل