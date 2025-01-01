  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"اليونيسف": اسرائيل تقتل 28 طفلا في غزة يوميا

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيسف": اسرائيل تقتل 28 طفلا في غزة يوميا



نيويورك/وكالات/

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الاثنين، إن نحو 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 660 يوما.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الأطفال في غزة يواجهون الموت "بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية"، وأضافت: "في غزة، يُقتل يوميا ما معدله 28 طفلا، أي بحجم صف دراسي واحد".

وشددت المنظمة الأممية على أن "أطفال غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية. والأهم من ذلك كله، هم بحاجة إلى وقف إطلاق النار، الآن".

وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في قطاع غزة منذ مايو/أيار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء وعند نقاط توزيع المساعدات التي "عسْكرتها" إسرائيل وعلى طول طرق مساعدات الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول في مكتب نتنياهو: تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يدفع نحو الحسم العسكري الكامل في قطاع غزة والمؤسسة الأمنية تحذر ..

تحذير من كارثة حقيقية مُعدية.. 3 وفيات بـ "غيلان باريه" في غزة

روسيا تحذر إيران: استعدوا لهجوم أمريكي إسرائيلي

بن كسبيت: حكومة حقيرة فتحت علينا أبواب الجحيم.. حماس تستمتع بانهيارنا والانتصار عليها وهم سخيف

إعلام عبري يكشف شرط حماس لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"

حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تقر آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى غزة عبر التجار المحليين في قطاع غزة

حماس: تهديدات إسرائيل باحتلال غزة واغتيال قادتنا لا قيمة لها ولا تؤثر على قراراتنا

الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن فجر اليوم ..

عشرات الشهداء وتواصل إعدام المجوعين وتهديدات بتوسيع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

مسؤول في مكتب نتنياهو: تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية