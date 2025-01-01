  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، حاراً نسبياً الى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول في مكتب نتنياهو: تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يدفع نحو الحسم العسكري الكامل في قطاع غزة والمؤسسة الأمنية تحذر ..

تحذير من كارثة حقيقية مُعدية.. 3 وفيات بـ "غيلان باريه" في غزة

روسيا تحذر إيران: استعدوا لهجوم أمريكي إسرائيلي

بن كسبيت: حكومة حقيرة فتحت علينا أبواب الجحيم.. حماس تستمتع بانهيارنا والانتصار عليها وهم سخيف

إعلام عبري يكشف شرط حماس لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"

حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تقر آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى غزة عبر التجار المحليين في قطاع غزة

حماس: تهديدات إسرائيل باحتلال غزة واغتيال قادتنا لا قيمة لها ولا تؤثر على قراراتنا

الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن فجر اليوم ..

عشرات الشهداء وتواصل إعدام المجوعين وتهديدات بتوسيع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

مسؤول في مكتب نتنياهو: تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية