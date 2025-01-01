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حماس: تهديدات إسرائيل باحتلال غزة واغتيال قادتنا لا قيمة لها ولا تؤثر على قراراتنا

الثلاثاء 05 أغسطس 2025 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تهديدات إسرائيل باحتلال غزة واغتيال قادتنا لا قيمة لها ولا تؤثر على قراراتنا



الدوحة / سما /

ردّت حماس على التقارير الواردة من إسرائيل حول نية احتلال غزة ودراسة اغتيال قادة الحركة. وصرح عضو المكتب السياسي في الخارج، حسام بدران، مساء اليوم بأن "تهديدات إسرائيل باغتيال قيادات حماس في غزة وخارجها متكررة، ولا قيمة لها، ولا تؤثر على قراراتنا".

وقال مسؤول كبير في حماس أيضًا: "نحن نتعامل مع دولة لا تحترم القانون، وزعيمها عصابة من المجرمين. لن توقف إسرائيل جرائمها، لكن هدفنا هو وقف الحرب والعدوان على شعبنا في غزة".

كما اتهم بدران إسرائيل بـ"الانسحاب من الجولة الأخيرة من المفاوضات بعد أن توصل الوسطاء إلى تفاهمات".

وأضاف أنه لا توجد حاليًا وفود تفاوضية، لكن اتصالات الحركة مع الوسطاء مستمرة. وزعم أن الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي والأمريكي.

وأضاف مسؤول كبير في حماس أن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف والجانب الإسرائيلي يتفاوضان الآن فيما بينهما، وأن الحركة لم تتلق أي مقترحات جديدة.

وفيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حماس، قال بدران إن "سلاح المقاومة هو ملك للفصائل.

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