"حتى لا ننسى دور مصر".. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده وعرفات ( فيديو)

ونشرعلاء مبارك مقطع فيديو شاركه عام 2023، على منصة "إكس" لوالده الراحل، كان مرفقا بعبارة: "الرئيس مبارك رحمة الله عليه يرافق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلي داخل قطاع غزة لأول مرة بعد توقيع اتفاقية الحكم الذاتي في يوليو 1994".

وكتب علاء مبارك اليوم الاثنين تعليقا مع الفيديو: "حتى لاننسى دور مصر".

ولاقى المقطع المعاد نشره تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل، وكتب حساب: "دور مصر موجود من سنه 48 وحتى الآن محدش تخلى".

في حين علق حساب آخر: "الرئيس مبارك رجل وطني"، فيما كتب ناشط: "رئيس جمهورية بجد وطنى مخلص عاشق لشعبه ولأرض وطنه".

كما أعاد علاء مبارك نشر مقطع فيديو لوالده، كان قد نشره على "إكس" عام 2024، وأرفق نجل الرئيس الراحل الفيديو بعبارة: "لا يمكن لأحد إنكار دور مصر في دعم القضية الفلسطينية".

وكان حسني مبارك قال في المقطع: "لقد روجت إسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب عبر الأنفاق، وعاودت التركيز على هذا الموضوع بعد عدوانها على غزة وخلال اتصالاتنا لوقف إطلاق النار، وأقول إن تهريب البضائع هو نتيجة الحصار، وإن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا في شيء، أقول إننا كأي دولة مسؤولة قادرون على تأمين حدودنا".

وعلق ناشط قائلا: "في الحقيقة دور مصر حاضر دائما في كافة القضايا العربية والإقليمية ودورها أساسي في قلب القضية الفلسطينية".

وفي تغريدة ثالثة، أعاد علاء مبارك نشر مقطع فيديو سابق لوالده الراحل وهو يتحدث عن "التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة المصرية، خلال الحروب مع إسرائيل".

وأرفق الفيديو بعبارة "تاريخ الحروب مع إسرائيل يجب أن يدرس للشباب بكل التفاصيل من خلال مناهج التعليم حتى يعرف كل شاب ايه اللي عملته قواته المسلحة وما قدمته من تضحيات، اعتراف ديان وكيسنجر بالهزيمة".

وفي الفيديو كان الرئيس المصري الراحل تحدث عن دور القوات المسلحة في تاريخ الحروب مع إسرائيل من يونيو 1967 إلى أكتوبر 1973.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بدور مصر والرئيس الراحل في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها.