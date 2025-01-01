الصليب الأحمر بعد مطالبة نتنياهو بمساعدات للرهائن: "إسرائيل" تمنعنا من الوصول للأسرى الفلسطينيين

غزة/سما/

أكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن إسرائيل لا تزال تمنعها من الوصول إلى الأسرى الفلسطينيين في سجونها، مطالبة تل أبيب بضرورة السماح بزيارتهم.

جاء ذلك في بيان نشرته لجنة الصليب الأحمر الدولية، غداة مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس البعثة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، جوليان ليريسون، بضرورة توفير الطعام والرعاية الطبية للأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس".

وأضافت "الصليب الأحمر" في بيانها: "لا تزال اللجنة الدولية ممنوعة من الوصول إلى المعتقلين (الفلسطينيين) لدى إسرائيل".

وجددت اللجنة الدولية تأكيدها على ضرورة "إبلاغها بأسماء الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم (من قبل الجيش الإسرائيلي) والسماح لها بالوصول إليهم".



وفي السياق، أوضحت أنها يسرت، اليوم الإثنين، عملية إطلاق سراح 7 أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، ونقلهم من نقطة حاجز "كيسوفيم" الإسرائيلي وسط القطاع، إلى "مستشفى شهداء الأقصى" الحكومي.

وتابعت: "سهّل فريقنا تواصلهم مع عائلاتهم للقاء بهم ولمّ شملهم".

وأفادت مصادر طبية، بأن الأسرى السبعة أفرجت عنهم إسرائيل، بعد أشهر طويلة من الاعتقال تخللها تعذيب وإهمال طبي وتجويع.

ووفق لجنة الصليب الأحمر، فإنها سهلت منذ آذار/ مارس الماضي وحتى الإثنين، إطلاق سراح 217 معتقلا فلسطينيا بينهم 5 سيدات.

وشددت لجنة الصليب الأحمر على ضرورة معاملة المعتقلين بطريقة "إنسانية وتوفير ظروف احتجاز لائقة، فضلا عن إتاحة المجال لهم للتواصل مع عائلاتهم".

وأشارت إلى أنها تواصل "الحوار مع السلطات الإسرائيلية من أجل استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين".

وجاءت مطالبة نتنياهو بإدخال الطعام للأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" عقب بث "كتائب القسام" الجناح المسلح للحركة مقطع فيديو ظهر فيه أسير فقد قدرا كبيرا من وزنه؛ جراء استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.

ومساء الأحد، أعلن متحدث القسام "أبو عبيدة"، في بيان عن استعدادهم للتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى الإسرائيليين، بشرط "فتح الممرات الإنسانية لعموم الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر".



ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وخلّفت الحرب على غزة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.