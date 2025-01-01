  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"

الإثنين 04 أغسطس 2025 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"



وكالات / سما /

صادق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على تأسيس"مجلس الدفاع الوطني.

وقالت وكالة "إرنا" للأنباء، إنه "وفقا لتقرير صادر عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي يوم الأحد، يراجع مجلس الدفاع الخطط الدفاعية ويعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".

وأوضحت أن رئيس الجمهورية وهو من يرأس المجلس، ويضم قادة القوات المسلحة، وقياداتها، وبعض الوزارات ذات الصلة.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال"عن تقرير لوكالة "تسنيم" أن هذا المجلس يضم كلا من رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري والجيش ومقر "خاتم الأنبياء".

وتابعت أن تأسيس هذا المجلس يأتي استنادا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تمنح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتناسب مع مهامه.

#إيران #مجلس الدفاع الوطني

الأكثر قراءة اليوم

أسبوع حاسم.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يتلقى رسالة واضحة من "أم يقظة"

تقرير عبري عن فضائح السفير الإسرائيلي لدى الإمارات وتأثيرها على العلاقات مع أبو ظبي

أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط

واشنطن بوست: تسليح إسرائيل لأبناء عشائر في غزة يحمل مخاطر فقدان السيطرة عليها وعدم قبول المجتمع الفلسطيني لها

رئيس الاستخبارات الإسرائيلي الأسبق: حماس ضعفت ولكن صامدة ودفعتنا للانهيار السياسي

الغارديان : إسرائيل تغلق تحقيقات جرائم حرب بغزة وتثبت الإفلات من العقاب

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تواصل اعدام المجوعين ..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

نتنياهو يبحث مع قادة الجيش غداً الثلاثاء "مصير الحرب" على غزة

بعد أول صلاة علنية له فيه...هل يمهِّد بن غفير لتقسيم «الأقصى» على غرار الحرم الإبراهيمي؟

مسؤولون عسكريون سابقون يحذرون : "اسرائيل على حافة الهزيمة" ويجب انهاء حرب غزة فوراً..

688f7e4f423604246108225e

رئيس الأركان الإسرائيلي يتلقى رسالة واضحة من "أم يقظة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية