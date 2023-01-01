رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 60.839 شهيداً، و149.588 مصابا.

كما أبرزت، اقتحام 3 آلاف مستعمر بقيادة بن غفير يقتحمون الأقصى.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

95 شهيدا بينهم عشرات المجوعين.. ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 175 شهيدا عقب الإعلان عن 6 وفيات جديدة

3 آلاف مستعمر بقيادة بن غفير يقتحمون الأقصى.. أدوا رقصات وصلوات تلمودية في ساحاته

الأمم المتحدة: شبح المجاعة يخيم على غزة

استشهاد أسير من جنين ونابلس تودع شهيدها معين أصفر

الآلاف يتظاهرون بالضفة نصرة لغزة

اصابة 5 آلاف طفل بالمجاعة خلال نصف شهر

"الصحة العالمية": البقاء على قيد الحياة يعتمد على المساعدات

"الحياة الجديدة":

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 60.839 شهيداً، و149.588 مصاباً.

في رده على السفير الإسرائيلي في اليونان، رئيس بلدية أثينا: لا نقبل بدروس في الديمقراطية من الذين يقلون مدنيين

أبو ردينة: ارهاب المستوطنين واقتحامات الأقصى الاستفزازية تصعيد خطير واستكمال لحرب الإبادة والتجويع

رام الله.. هتاف وطني واحد لغزة والاسرى

الاحتلال يصيب طفلتين في جنين وآخرين بالاختناق في الخليل ويعتقل 9 مواطنين

مخيمات لبنان.. مشهد وطني حاشد نصرة لغزة

"الأيام":

100 شهيد.. تصاعد استهداف المجوعين وعلميات نسف متواصلة في خانيونس

الأمم المتحدة: شبح المجاعة يخيم على كل القطاع

وفاة 6 آخرين جوعا في غزة

"أوكسفام": ما يجري في غزة إبادة حقيقية

الضفة: مسيرات وفعاليات حاشدة نصرة لغزة والأسرى

بن غفير "يؤدي صلوات" في الأقصى ويدعو إلى احتلال كامل قطاع غزة.. قاد اقتحاما نفذه آلاف المستوطنين

استشهاد معتقل إداري عمره 20 عاما في السجن

استراليا: عشرات الآلاف يتظاهرون في سيدني دعما لفلسطين وضد الإبادة