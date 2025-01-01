نتنياهو يبحث مع قادة الجيش غداً الثلاثاء "مصير الحرب" على غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية، عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً، غداً الثلاثاء، لتحديد مصير الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الهيئة العبرية أن اجتماع نتنياهو بقادة "الكابينت" يأتي بهدف "حسم القرار بخصوص استمرار الحرب على غزة من عدمها".

تزامن ذلك مع اندلاع صدامات واشتباكات خلال احتجاجات في تل أبيب بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح الأسرى في غزة.



وكان نتنياهو قد قال إن حركة "حماس لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك، بعد نشر حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مقطعين جديدين لأسيرين إسرائيليين هما روم براسلافسكي وإفياتار دافيد.

وظهر الأسيران نحيلان ومتعبان؛ ما أثار ضجة في الشارع الإسرائيلي وأجج الدعوات لضرورة التوصل لاتفاق في أسرع وقت لتحرير الرهائن.

وأكدت الحركتان في مقاطع الفيديو أن الغرض منها تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة المهدد بـ"مجاعة معمّمة"، بحسب الأمم المتحدة.

وطلب نتنياهو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في توفير "الطعام" و"العلاج الطبي" للأسرى الإسرائيليين في غزة، فيما طالبت حماس في المقابل بفتح "ممرات إنسانية" في القطاع المنكوب.