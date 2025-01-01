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عمدة أثينا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة

الإثنين 04 أغسطس 2025 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمدة أثينا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة



اثينا/وكالات/

اشتبك عمدة العاصمة اليونانية أثينا لفظيا مع السفير الإسرائيلي لدى اليونان نعوم كاتز، بعد أن اتهم الأخير سلطات بلدية المدينة بعدم القيام بما يكفي لتنظيف الكتابة على الجدران المعادية للسامية.

وقال هارث دوكاس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "من المروع أن يركز السفير فقط على الكتابة على الجدران (التي من الواضح أنها تتم إزالتها) في وقت تحدث فيه إبادة جماعية غير مسبوقة في غزة".

"تحترم أثينا، عاصمة بلد ديمقراطي، زوارها احتراما كاملا وتدعم حق مواطنيها في حرية التعبير. وبصفتنا السلطة البلدية في المدينة، أثبتنا معارضتنا النشطة للعنف والعنصرية.

واضاف " نحن لا نقبل الدروس في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون المدنيين والأطفال الذين ينتظرون في طابور للحصول على المساعدات الغذائية، من أولئك الذين يقودون عشرات الأشخاص إلى الموت كل يوم في غزة، من خلال القنابل والجوع والعطش.

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