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الحوثيون: استهدفنا بطائرات مسيّرة مواقع إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان وميناء حيفا

الأحد 03 أغسطس 2025 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: استهدفنا بطائرات مسيّرة مواقع إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان وميناء حيفا



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الأحد، مهاجمة 3 أهداف في إسرائيل في تل أبيب وعسقلان وميناء حيفا، بـ3 طائرات مسيّرة.

جاء ذلك في بيان متلفز، تلاه الناطق العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، ونشره عبر حسابه بمنصة "إكس".

وقال سريع: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) ثلاث عمليات عسكرية نوعية، استهدفت ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بثلاث طائرات مسيّرة".

وذكر أن "عمليتين هاجمتا هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في منطقتي يافا (تل أبيب) وعسقلان، فيما استهدفت العملية الثالثة ميناء حيفا بفلسطين المحتلة".


وأشار إلى أن تلك العمليات تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني "وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة".

وقبل ذلك بساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن، وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة "غلاف غزة"، جنوبي إسرائيل.

ويشن الحوثيون، دعما لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

والأحد الماضي، قرر الحوثيون تصعيد عملياتهم العسكرية البحرية ضد إسرائيل، عبر "استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، نصرة لقطاع غزة.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي، حربها على غزة، مخلّفة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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